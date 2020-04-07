السويد تسجل مئة وفاة بفيروس كورونا

توفي أكثر من مئة شخص جراء الإصابة بوباء (كوفيد - 19) في السويد خلال 24 ساعة، بحسب حصيلة نشرتها الثلاثاء وكالة الصحة العامة السويدية في الساعة 14,00 (12,00 ت غ). ولم تعتمد السويد التي تعد 10.3 مليون نسمة حتى الآن تدابير صارمة لاحتواء الفيروس. وتسجل 7693 إصابة و591 وفاة وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي سجلت لدى الدول المجاورة لها. وأشارت الوكالة إلى أن جزءاً من الوفيات الـ 114 الجديدة التي أحصيت الثلاثاء، تعود لأرقام تم تصحيحها في الأيام الأخيرة.

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