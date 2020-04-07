عدد حالات الوفاة جراء «كورونا» يتجاوز حاجز الألفين في بلجيكا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية أن عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» تجاوز حاجز الألفين، ليبلغ 2035 حالة وفاة بعد تسجيل 162 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وشفاء 171 شخصاً.

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