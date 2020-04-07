ولاية ألمانية تشن حملة أمنية ضد اليمين المتطرف

شنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش ضد أوساط يمينية متطرفة في ولاية هيسن غربي البلاد.

وقال وزير الداخلية المحلي للولاية بيتر بويت، في مدينة فيسبادن، إنه تم تفتيش منازل لأوساط يمينية متطرفة، ومصادرة أدوات تحمل رموزاً يمينية متطرفة وأسلحة حربية ونارية.

وبحسب البيانات، شارك في الحملة نحو 90 شرطياً، من بينهم قوات خاصة.

وقاد الحملة المكتب المحلي للشرطة الجنائية. وبحسب البيانات، تم تفتيش 6 منازل اليوم، ومنزلاً آخر يوم الخميس الماضي.

وقال بويت: «حتى في زمن الوباء، سنواصل الضغط على اليمينيين المتطرفين... سنستمر في مكافحة التطرف بكل حسم».

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