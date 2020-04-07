ارتفاع وفيات كورونا في سويسرا إلى 641

قالت هيئة الصحة العامة اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في سويسرا وصل إلى 641.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس زاد أيضا إلى 22242 من 21652 يوم الاثنين. ومن المقرر أن تعلن الحكومة أحدث الأرقام بشأن الوضع الخاص بالوباء في وقت لاحق اليوم.