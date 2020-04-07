ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الثلاثاء، تسجيل سبع إصابات جديدة بيفروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المثبتة بالفيروس في البلاد إلى 548.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن عدد الفحوص التي أجريت في الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 568 فحصاً.
ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبقى العدد عند 19 حالة وفاة دون تغيير.
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