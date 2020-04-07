ذكر تلفزيون آي.تي.في أن مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا على أحد أفراد عائلته.

وقال التلفزيون إن جوف، أحد أكبر الأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بوري جونسون، ما زال مستمراً في أداء عمله.

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