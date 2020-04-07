إيران: وفيات كورونا ترتفع إلى 3872

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور للتلفزيون الحكومي اليوم الثلاثاء إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 3872 بعد وفاة 133 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أن العدد الإجمالي للإصابات زاد إلى 62589 بعد إضافة 2089 إصابة جديدة. وأشار إلى أن 3987 مصابا في حالة حرجة.

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