الفلبين تسجل 104 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و104 إصابات إضافية.
وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي في مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 177 في حين بلغ إجمالي الإصابات 3764.
كان الرئيس رودريجو دوتيرتي قرر في وقت سابق اليوم تمديد إجراءات العزل الصحي الصارمة حتى نهاية أبريل لاحتواء انتشار الفيروس.
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