الكويت تسجل 78 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 743 حالة. وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 105 حالات.

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