ارتفاع المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية

ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى 260 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال مدير الرعاية الأولية في الوزارة كمال الشخرة، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بالفيروس في الضفة الغربية، وحالة واحدة في قطاع غزة.