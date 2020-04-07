ألمانيا تؤكد إمكانية الاستعانة بالجيش في دعم الإدارات الصحية

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، إمكانية الاستعانة بالجيش في دعم الإدارات الصحية ودور رعاية المسنين.

وقالت الوزيرة في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم الثلاثاء: «الجيش متاح حيثما يتم استدعاؤه»، مشيرة في ذلك إلى إمكانية الاستعانة به في دعم الهياكل المدنية عندما تتعرض لضغط يحول دون قدرتها على الإيفاء بمهامها.

وفي الوقت نفسه، أكدت كرامب-كارنباور على المهام الرئيسة للجيش، والمتمثلة في الدفاع عن البلاد والدفاع التحالفي والمهام الخارجية الدولية.

وتلقى الجيش حتى الآن أكثر من 300 طلب دعم من ولايات وإدارات محلية بسبب أزمة كورونا. ووافق الجيش على تلبية نحو مئة طلب منها حتى الآن.

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وبحسب بيانات الجيش، فإن محور مشاركات الدعم تتمثل في إدارة وحدات اختبار الفيروس، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بالمواد اللازمة والمسعفين.

ووفقاً للبيانات، يشارك الجيش حالياً في دعم إدارات صحية في نصف الولايات الألمانية تقريباً.

وأوضحت الوزيرة أن الدعم الذي يقدمه الجيش في الإدارات الصحية لا يتعلق بمهام سيادية، بل على الأحرى بتتبع سلاسل العدوى والاتصال بالمخالطين بالحالات المصابة، مضيفة أن الجيش يقدم الدعم أيضاً في مهام بسيطة في دور رعاية المسنين، «حيث لم يتمكن الصليب الأحمر من مزاولة نشاطه إلا قبل بضعة أيام».