رئيس وزراء اليابان يعلن حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رسميا حالة الطوارئ لمكافحة انتشارفيروس كورونا، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

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