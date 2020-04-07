ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 83 حالة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 83 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفاد موقع "هسبريس"الإلكتروني المغربي ، إلى تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في المغرب ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 1141 حالة.

ولفتت إلى أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 4131 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى البلاد، مشيرة إلى تسجيل سبع حالات شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 88 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.