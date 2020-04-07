ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 371 في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا " كوفيد - 19 "وتماثل 67 حالة للشفاء. وقالت الوزارة في بيان بثه وكالة الأنباء العمانية "العمانية" اليوم إن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 371 إضافة إلى حالتي وفاة.

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