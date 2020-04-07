لمجرد يحتفل بعيد ميلاده في زمن كورونا.. إجراءات الوقاية حاضرة- صورة

أطفأ نجم الموسيقى المغربية، سعد لمجرد، ليلة أمس الاثنين/الثلاثاء، شمعته الـ36، إذ لم تمنعه ظروف كورونا من الاحتفال بنفسه رفقة قطه، باقتناء قالب حلوى، وخلق جو احتفالي.

وشارك لمجرد، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورة له، وهو يطفأ الشموع، التي زينت قالب الحلوى، وليس بجانبه سوى قطه، في ظل احترام التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات لتفادي الاصابة بفيروس كورونا.

وعلق المجرد على صورته، وقال: “جزيل الشكر لكل من عايدني اليوم، على رأسهم والدَي، وأخي، وأهلي، وأعز أصدقائي، والفانز الغاليين جدا على قلبي”.

وأصر البشير عبدو على أن يكون أول مهنئي ابنه بذكرى ميلاده، حيث نشر عشية، أمس الاثنين، تدوينة، قال فيها: “سعد ولدي الغالي لم تبق إلا ساعات لعيد ميلادك السعيد أرجو الله أن يمتعك برضاه، ورضا والديك، وأن يسعدك، ويسعد كل سكان العالم بالفرج القريب، والخروج من محنة كورونا بسلام إنشاءالله والله ينصر سيدنا ويحفظو لينا يارب”.