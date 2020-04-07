اخبار العالم

محافظ عدن يوقع إتفاقية تسلم معدات مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ عدن يوقع إتفاقية تسلم معدات مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020

وقع محافظ عدن احمد سالم ربيع علي ومدير البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن الدكتور نجيب حميد على اتفاقية تسليم ثمان معدات مقدمة من البرنامج لصندوق النظافة والتحسين بعدن ..

 

وخلال التوقيع شكر المحافظ احمد سالمين الجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج السعودي في محافظة عدن .. داعياً البرنامج السعودي إلى المزيد من المساهمة في عدة مجالات منها مشاريع شبكات تصريف الأمطار ..

 

وقال سالمين أن عدن بحاجه الى هذا المشروع خاصة مع التوسع العمراني الذي قضى على الشبكات السابقة .

Advertisements

 

من جانبه قدم مدير البرنامج السعودي بعدن الدكتور نجيب حميد صورة عن المشاريع التي تم تنفيذها مع صندوق النظافة في مجال رفع القمامة من المحطة التحويلية وكذا إعادة تأهيل الحدائق وانارتها ..

 

وأشار الدكتور حميد إلى تدخلات البرنامج في مشروع إعادة تأهيل ملعب الحبيشي ودعمه بالاناره وشاشة عرض..

 

وقال حميد أن مشاريع الأسماك اهتمام البرنامج السعودي حيث سيتم تأهيل محطة الدوكيار بشكل كامل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ عدن يوقع إتفاقية تسلم معدات مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا