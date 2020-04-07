محافظ عدن يوقع إتفاقية تسلم معدات مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن

الثلاثاء 7 أبريل 2020

وقع محافظ عدن احمد سالم ربيع علي ومدير البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن الدكتور نجيب حميد على اتفاقية تسليم ثمان معدات مقدمة من البرنامج لصندوق النظافة والتحسين بعدن ..



وخلال التوقيع شكر المحافظ احمد سالمين الجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج السعودي في محافظة عدن .. داعياً البرنامج السعودي إلى المزيد من المساهمة في عدة مجالات منها مشاريع شبكات تصريف الأمطار ..

وقال سالمين أن عدن بحاجه الى هذا المشروع خاصة مع التوسع العمراني الذي قضى على الشبكات السابقة .

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من جانبه قدم مدير البرنامج السعودي بعدن الدكتور نجيب حميد صورة عن المشاريع التي تم تنفيذها مع صندوق النظافة في مجال رفع القمامة من المحطة التحويلية وكذا إعادة تأهيل الحدائق وانارتها ..

وأشار الدكتور حميد إلى تدخلات البرنامج في مشروع إعادة تأهيل ملعب الحبيشي ودعمه بالاناره وشاشة عرض..

وقال حميد أن مشاريع الأسماك اهتمام البرنامج السعودي حيث سيتم تأهيل محطة الدوكيار بشكل كامل .