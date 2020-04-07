الصحة العالمية تنفي ما تردد عن قدرة الصيف على كبح انتشار كورونا

الثلاثاء 7 أبريل 2020

نفت منظمة الصحة العالمية ما تردد عن قدرة الحرارة الأعلى من 25 درجة مئوية على كبح انتشار كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما نفت شائعات انتقال الفيروس عبر الهواء.



تصريحات المنظمة العالمية تأتي ردا على حديث بعض الخبراء عن تفاؤلهم ببدء فصل الصيف لقدرته على مكافحة جائحة الفيروس التاجي، مشددة على أن الطريقة الوحيدة للأمان هي ضمان النظافة.

وقالت المنظمة، في أحدث بيان أصدرته: "الدول ذات الطقس الحار أبلغت عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. لذلك لحماية نفسك، تأكد من تنظيف يديك بشكل متكرر وشامل وتجنب لمس عينيك وفمك وأنفك".

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ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المنظمة تأكيدها أن استخدام الميثانول أو الإيثانول أو المبيض لن يمنع أو يعالج كورونا، مضيفة: "قد يكون شديد الخطورة حال استخدامه في منتجات التنظيف لقتل الفيروس على الأسطح".

الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، قال إنه لا يوجد دليل حتى الآن يؤكد انتقال كورونا عبر الهواء، لكنه يظل على الأسطح عدة ساعات تختلف حسب المادة المصنوع منها.

وأضاف برنان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عن أحدث تطورات كورونا (COVID-19)، أن الفيروس قد يستمر أياما أو أسابيع على الأسطح، ويمكن القضاء عليه باتخاذ تدابير النظافة الشخصية وغسل الأيدي بشكل متكرر والسعال بطريقة سليمة.

وتابع: "وردت إلى المنظمة بعض البيانات بشأن تشخيص بعض أنواع الحيوانات بالفيروس، لكن ليست هناك تقارير تفيد بما إذا كان هذا الأمر منتشرا، أو قدرة الحيوانات الأليفة التي تربى في المنازل على نقل كورونا إلى البشر".