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شكرا لقرائتكم خبر عن مسوؤل حكومي يصف إستهداف الحوثي لسجن النساء بجريمة مكتملة الأركان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 أبريل 2020
وصف مسؤول يمني ما قامت به مليشيات الحوثي بحق نزيلات السجن المركزي في مدينة تعز (جنوب غرب)، بأنه جريمة إنسانية مكتملة الأركان.
ونقل موقع العين الإخبارية، عن وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل ماجد، إنه "وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والتي تحرم استهداف المدنيين خارج العمليات العسكرية، فإن المليشيات الحوثية من خلال قصفها المتعمد لسجن للنساء في تعز قد خرقت كل المواثيق الإنسانية".
وأشار ماجد إلى أن إصلاحية السجن المركزي ليست منشأة عسكرية وأن اعتبارها هدفا مشروعا للمليشيات جريمة تضع الحوثي في دائرة الاتهام.
ولفت إلى أن وزارة حقوق الإنسان كانت قد تحركت خلال الفترة الماضية من أجل تخفيف السجون المتواجدة في المناطق المحررة احترازا من تفشي وباء كورونا.
وكانت مليشيات الحوثي قد قصفت، الأحد الماضي، قسم النساء في السجن المركزي بتعز، ما أسفر عن مقتل 6 نزيلات وطفلة، فضلا عن أكثر من 20 مصابا.
وقوبلت الجريمة باستهجان واسع، حيث قالت قالت الأمم المتحدة إنه لا يمكن تبريرها، وأنها ترقى إلى جرائم الحرب كون القصف استهدف منشأة محمية بموجب القوانين الدولية والإنسانية
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