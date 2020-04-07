الصحة السعودية: المرحلة المقبلة ستكون الأكثر صعوبة والإصابات قد تصل إلى 200 ألف

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي، إن "المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على مستوى العالم".

وأضاف أن "أربع دراسات خاصة بأزمة فيروس كورونا في السعودية توقعت وصول الإصابات بمرض إلى حصيلة تتراوح من 10 آلاف إلى 200 ألف خلال الأسابيع القادمة".

وأوضح الربيعة، أنه "للأسف البعض لم يطبق شعار كلنا مسؤول... نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية مجتمعنا".

وشدد وزير الصحة السعودي على أن "عدم الالتزام بالتعليمات سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات بـفيروس كورونا".

وتابع، أن "القيادة السعودية خصصت 7 مليارات إضافية ليكون ما تم رصده حتى الآن 15 مليار ريال لمواجهة فيروس كورونا"، معتبراً أن "سلطات بلاده كانت سباقة عالمياً في اتخاذ الإجراءات الاحترازية".