مرتديا كمامة.. السيسي يتفقد عناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة كورونا

كتب: ضياء السقا تفقد الرئيس السيسي، الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد. وظهر الرئيس، لأول مرة مرتديا كمامة، خلال تفقده جهود القوات المسلحة في مكافحة انتشار الفيروس.

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