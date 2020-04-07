وزير الاقتصاد قدم تصريحا بأمواله الى المجلس الدستوري

قدم وزير ​الاقتصاد​ والتجارة راوول نعمه، تصريحا بأمواله وممتلكاته الى ​المجلس الدستوري​، تسلمه منه رئيس المجلس القاضي ​طنوس مشلب​. إضغط للمزيد

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