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وليد جنبلاط يقدم 75 ألف دولار لمستشفى سبلين الحكومي في إطار التحضير لمواجهة كورونا

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سلم وكيل داخلية ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ في ​اقليم الخروب​ بلال قاسم، رئيس مجلس ادارة ​مستشفى​ ​سبلين​ الحكومي أحمد أبو حرفوش مبلغ 50 الف ​دولار​ اميركي مقدمة من رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​، لصالح الصندوق الذي تم انشاؤه في المستشفى في إطار التحضير لمواجهة فيروس "".

وأكد أبو حرفوش "وقوف جنبلاط الدائم الى جانب المستشفى منذ تأسيسه وحتى اليوم، والذي يحرص كل الحرص على استمراره كصرح استشفائي وصحي في المنطقة، حيث يتابع معنا بشكل متواصل اوضاعه وتفاصيله"، شاكرا له هذه "اللفتة الكريمة، وتبرعه بمبلغ 75 الف دولار للمستشفى، حيث قدم لنا الاسبوع الماضي مبلغ 25 ألف دولار، ليصبح المجموع 75 دولار".

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