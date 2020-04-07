ابي رميا: لمساعدة المزارعين الذين يعانون غلاء أسعار الأدوية والأسمدة

أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيمون ابي رميا​ إلى أن "على ​الحكومة​ اتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية لمساعدة ​المزارعين​ وخاصة ​مزارعي التفاح​ في جرود جبالنا، الذين يعانون من غلاء أسعار الأدوية والأسمدة المطلوبة بعد ان كانوا ​ضحايا​ جشع بعض التجار او الكوارث الطبيعية خلال السنوات المنصرمة".

وأشار في تصريع على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "سيتابع هذه الصرخة مع المعنيين".

تجدر الإشارة إلى أن وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ كان قد صرح بأن الدولة ستعمل ما في وسعها لتنظيم ودعم ​القطاع الزراعي​ في خطتها الإنقاذية الشاملة.