ابي رميا: لمساعدة المزارعين الذين يعانون غلاء أسعار الأدوية والأسمدة

أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا إلى أن "على الحكومة اتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية لمساعدة المزارعين وخاصة مزارعي التفاح في جرود جبالنا، الذين يعانون من غلاء أسعار الأدوية والأسمدة المطلوبة بعد ان كانوا ضحايا جشع بعض التجار او الكوارث الطبيعية خلال السنوات المنصرمة".
وأشار في تصريع على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "سيتابع هذه الصرخة مع المعنيين".
تجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة عباس مرتضى كان قد صرح بأن الدولة ستعمل ما في وسعها لتنظيم ودعم القطاع الزراعي في خطتها الإنقاذية الشاملة.
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