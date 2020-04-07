مدير مستشفى قبرشمون الحكومي يشكر جنبلاط لدعمه المستشفى

وجّه مدير مستشفى ​قبرشمون​ الحكومي طارق الزعر تحية شكر وتقدير وإكبار إلى رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ الذي لطالما كان الداعم الأول لتقدّم وتطور المستشفى مُتابعاً لكل تفاصيل عملها وساهم باستمرار في نهضتها.

وأعلن الزعر أن المستشفى تلقّت مساهمة جديدة من جنبلاط عبارة عن تبرّع بقيمة ٥٠ ألف ​دولار​ أميركي، تضاف إلى كل الدعم المتواصل الذي ينم عن الحرص الوطني الكبير والحس الاجتماعي والإنساني الرائد الذي يتحلّى بهما.

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ يعاني من أزمة إقتصادية حادة ترافقت مع أزمة كورونا.