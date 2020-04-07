اعتبر الوزير السابق ​غسان عطالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "اتضح المشهد بين من حمى المصرف وحاكميته بأجساد مناصريه كي لا يسمع اعتراضنا على أدائه، ومن يدافع اليوم عن مدير ​الميدل إيست​ ضد انتقاد أفعاله في هذه ​الأزمة​، وكلما سنهاجم مكمن فساد سنجد الجوقة نفسها تدافع عن تاريخها في سرقة ​المال​ العام. ليت هذا المشهد يعطي درسا عن هوية الثوار الحقيقيين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: اتضح المشهد بين من حمى المصرف وحاكميته ومن يدافع عن مدير الميدل إيست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.