أصدر حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، مذكرة ادارية اليوم عيّن بموجبها السيدة ماريان الحويّك، الخبيرة التقنية الواسعة في مجال ​الاقتصاد​ الرقمي مستشارة تنفيذية ممتازة له Senior Executive Advisor لمدة سنة قابلة للتجديد، بهدف وضع الدراسات والاشراف وملاحظة أي ملف أو مشروع يراه الحاكم مناسباً .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم مصرف لبنان يعيّن ماريان الحويّك مستشارة تنفيذية ممتازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.