السلطات الهولندية: تسجيل 234 حالة وفاة و777 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، في بيان، عن "تسجيل 234 حالة وفاة و777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 2101، فيما بلغ العدد الكلي للإصابات 19580 حالة".
هذا ويمثل هذا الرقم انتكاسة في وتيرة الانخفاض اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في هولندا، حيث سبق أن سجلت في البلاد يوم 2 نيسان 166 حالة جديدة، وفي 3 نيسان 148، وفي 4 نيسان 164، وفي 5 نيسان 115، ويوم الاثنين 101 وفاة.
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