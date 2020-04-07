أرسلان مستنكراً حادثة صوفر: لتوقيف الجاني والإحتكام إلى القضاء

علق رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على حادثة صوفر، قائلا: "اتصلت بعائلة المأسوف على شبابه المرحوم ماهر الصايغ وأبلغتهم استنكاري الشديد لما حصل،‏وأدعو ​الأجهزة الأمنية​ والقضائية لتوقيف الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". كما تقدم أتقدم "التعازي لعائلة الصايغ ومشايخها، وأدعو الجميع إلى ضبط النفس والإحتكام إلى ​القضاء​".

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