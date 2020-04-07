المركز الطبي في الجامعة الأميركية يطلق الرعاية الصحية عن بعد عبر الإنترنت

أعلن المركز الطبي في ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​، عن إدراج ميزة "الرعاية الصحية عن بعد (TeleHealth)" في تطبيق MyAUBHealth نظام السجلات الطبية الإلكتروني"، موضحا أن ذلك يأتي في إطار التزامه "بتوفير الرعاية الصحية المتطورة للمجتمع لا سيما في ظل انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد كوفيد-19".

ولفت الى ان "استخدام هذه المنصة يتيح ​تحقيق​ فوائد كبيرة للمرضى، خاصة في الأوقات الحالية حيث يعيش الناس في ظل ​الحجر المنزلي​ والعزلة اللازمة لإحتواء انتشار كوفيد-19"، وأنها توفر مرونة كبيرة فيما يتعلق بالزمان والمكان، من خلال الحد من الزيارات غير الضرورية للمركز الطبي والتي تتطلب عادة أوقات انتظار طويلة في المساحات المخصصة لانتظار المرضى، وبالتالي يمكن تفادي التنقل في الأوقات الحالية، وسيؤمن تواصل المرضى مع أطبائهم من المنزل الحفاظ على الخصوصية والسلاسة خلال مناقشة الأمور الصحية الحساسة".