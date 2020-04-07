حراك المتعاقدين: لا يستطيع أي مدير ان يفرض مسارا معينا على الاستاذ لاعتماده بالتعلم من بعد

أعتبر "حراك المتعاقدين"، في بيان، ان "هناك الكثير من المراجعات والشكاوى في شأن محاولة بعض المديرين الضغط على الأساتذة لاعتماد مسار معين في التعليم من بعد، ولا يجوز ولا يستطيع أي مدير ان يفرض مسارا معينا على الاستاذ لاعتماده في التعلم من بعد، وهناك تعميم للمدير العام لا يلزم المعلم مسارا محددا".

وتمنى الحراك على "الأساتذة الزملاء الأخوة المديرين في ​التعليم الثانوي​ والأساسي عدم الضغط على المعلم والطالب في هذه الظروف العصيبة المليئة بالتوتر والتعب النفسي وتأثيرات العوامل الخارجية مثل عدم توافر ​الإنترنت​ عند كثير من ​الطلاب​، بالاضافة الى عدم امتلاك البعض منهم أجهزة خليوية وأجهزة كومبيوتر محمولة".