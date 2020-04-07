الأمن العام يوقف ثلاثة صرافين غير شرعيين في الضنية

أوقفت شعبة المعلومات في الأمن العام في الضنية، ثلاثة صرافين غير شرعيين في ثلاث بلدات، هي كفرشلان وطاران وبخعون، حيث ضبطوا بالجرم المشهود داخل محالهم وهم يقومون بعملهم، وقد تم تحويلهم إلى القضاء المختص للتحقيق معهم.
هذا وأعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق، "اعلان التعبئة العامة، والتأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى لما في ذلك من تأثير سلبي يُفضي الى انتشار فيروس كورونا".
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