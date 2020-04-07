خواجه: لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المقصرين والمرتكبين في شحنات الفيول

تطرق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "ملف شحنات الفيول أويل غير المطابقة للمواصفات، وتأثيرها على انخفاض ساعات التغذية الكهربائية وتضرر معامل الإنتاج"، متأملاً من "دولة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ المتابعة الشخصية لملف التحقيقات، من اجل تحديد المسؤوليات ومعاقبة المقصرين في هذا الامر والمرتكبين، حيث لم يعد بمقدور اللبنانيين تحمل المزيد من الهدر و​الفساد​".

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