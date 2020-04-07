الحزب القومي وبلدية الوزاني يعقمان مخيمات باشراف الأمن العام

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أنه في إطار التدابير الوقائية لمحاربة فيروس الكورونا عملت عناصر من ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ في منفذية ​مرجعيون​ بحملة تعقيم طالت مخيم ​النازحين السوريين​ في مرج الخوخ كما عملت بلدية ​الوزاني​ و بإشراف ومتابعة من عناصر الأمن القومي في الأمن العام ال​لبنان​ي على تعقيم ​مخيمات النازحين​ السوريين في الوزاني سردا والعمرة قضاء مرجعيون.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني من إنتشار ل​فيروس كورونا​ الذي حصد أرواح 19 شخصاً وأكثر من 540 إصابة على الأراضي اللبنانية.

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