الحزب القومي وبلدية الوزاني يعقمان مخيمات باشراف الأمن العام

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أنه في إطار التدابير الوقائية لمحاربة فيروس الكورونا عملت عناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي في منفذية مرجعيون بحملة تعقيم طالت مخيم النازحين السوريين في مرج الخوخ كما عملت بلدية الوزاني و بإشراف ومتابعة من عناصر الأمن القومي في الأمن العام اللبناني على تعقيم مخيمات النازحين السوريين في الوزاني سردا والعمرة قضاء مرجعيون.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني من إنتشار لفيروس كورونا الذي حصد أرواح 19 شخصاً وأكثر من 540 إصابة على الأراضي اللبنانية.
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