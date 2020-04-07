المجلس الدستوري اطلع على خلاصة المقرر حيال الطعن في قانون الموازنة

عقد ​المجلس الدستوري​ جلسة، اليوم في مقره في الحدت، واطلع على ما توصل إليه المقرر في الطعن الذي قدمه 10 نواب في ​قانون الموازنة​ بعد درسه.

هذا وتقدم النائب ​سامي الجميل​، في وقت سابق، بطعن امام المجلس الدستوري بقانون الموازنة العامة للعام 2018 ولا سيما في المادة 49 منه بعدما جمع تواقيع 10 نواب، والنواب العشرة الذين وقّعوا الطعن هم سامي الجميّل، نديم الجميّل، ​سامر سعادة​، ​ايلي ماروني​، ​فادي الهبر​، ​سيرج طورسركيسيان​، ​جيلبرت زوين​، جوزف خليل، ​دوري شمعون​، و​ايلي عون​.

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