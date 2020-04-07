اتفاقية تعاون بين RDCL WORLD ومستشفى رزق لتقديم فحوصات PCR TEST مجانا للمحتاجين

وقع تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في ​العالم​ RDCL World برئاسة الدكتور ​فؤاد زمكحل​، إتفاقية تعاون MOU مع المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية - ​مستشفى رزق​ LAU Medical Center الممثل برئيسه الدكتور ​جوزف جبرا​ وفريق عمله، يهدف إلى "تقديم وتوزيع فحوصات ال PCR Test من قبل التجمع، مجانا في كل المناطق اللبنانية للأفراد المحتاجين، ولا سيما الذين تظهر عليهم عوارض، ولا يملكون تغطية ​الضمان​ الإجتماعي أو الذين ليس لديهم بطاقات ​التأمين​ الإستشفائي والصحي".

وأعلن زمكحل "اننا نشهد اليوم حربا عالمية ثالثة، إذ إن العدو مجهول ومختبئ، وعلينا جميعا داخليا إقليميا ودوليا أن نكثف جهودنا في هذه المعركة من أجل محاربة هذا الوباء الخبيث".