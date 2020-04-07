ظريف: على الولايات المتحدة التوقف عن منع إيران من بيع النفط

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "على الولايات المتحدة والرئيس الاميركي دونالد ترامب التوقف عن منع إيران من بيع النفط، ومنتجات أخرى، وشراء احتياجاتها، وتسديد المدفوعات وتلقيها".
هذا ويتصاعد التوتر بين الدولتين منذ عام 2018، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي رفع العقوبات عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي، وأعادت واشنطن فرض عقوباتها على طهران، مما ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإيراني.
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