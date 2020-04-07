ظريف: على الولايات المتحدة التوقف عن منع إيران من بيع النفط

أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "على ​الولايات المتحدة​ والرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ التوقف عن منع إيران من بيع ​النفط​، ومنتجات أخرى، وشراء احتياجاتها، وتسديد المدفوعات وتلقيها".

هذا ​ويتصاعد التوتر بين الدولتين منذ عام 2018، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من ​الاتفاق النووي​ المبرم عام 2015، والذي رفع العقوبات عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي، وأعادت ​واشنطن​ فرض عقوباتها على ​طهران​، مما ألحق ضررا كبيرا ب​الاقتصاد​ الإيراني.