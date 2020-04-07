الصحة العالمية: العالم في حاجة لنحو 6 ملايين شخص إضافي في مجال التمريض

أعلنت منظمة الصحة العالمیة، اليوم الثلاثاء، أن العالم يحتاج إلى قرابة ستة ملايين شخص إضافي يعملون في مجال التمريض، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشارت المنظمة، في تقرير أصدرته في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى وجود نحو 28 مليون ممرض وممرضة محترفين ممارسين في العالم، بين 2014 و2018، وارتفع عددهم بـ4,7 ملايين، لكن “لا يزال هناك نقص بـ5,9 ملايين”.

ويتركز النقص خصوصا في أكثر الدول فقرا في إفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وشددت منظمة الصحة العالمية في هذا التقرير، الذي شاركت فيه الحملة الدولية “نورسينغ ناو” و”المجلس الدولي للممرضات”، على الدور الأساسي للممرضين والممرضات المحترفين الذين يمثلون أكثر من نصف العاملين في الطاقم الطبي.

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ودعت المنظمات الثلاث، الدول إلى تحديد حاجاتها الملحة في هذا المجال، وجعل الاستثمار في التدريب والعمل والتأهيل أولويتها.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان، “الممرضون والممرضات هم الركيزة الأساسية للأنظمة الصحة”، مضيفا “اليوم، العديد من الممرضين والممرضات يجدون أنفسهم في طليعة التصدي لجائحة كوفيد-19”.

وأشار مدير المجلس الدولي للممرضات، هاورد كاتون، إلى أن نسبة الإصابات والأخطاء الطبية والوفيات “أكثر ارتفاعا عندما يكون عدد الممرضين قليلا”.