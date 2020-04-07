في أول أيام فرض الكمامات.. مواطنون يتوافدون بأعداد كبيرة على الأسواق لاقتنائها

في أول أيام تنفيذ قرار إجبارية وضع الكمامات، بسبب فيروس كورونا المستجد، عرفت عدد من نقاط البيع ازدحاما استثنائيا، إذ أقبل الكثيرون فجأة على شرائها.

ونقلت مصادر، اليوم الثلاثاء، من مدن متعددة، أن عددا من المواطنين توافدوا بأعداد كبيرة على أسواق ممتازة، وصيدليات، ومحلات تسوق، من أجل شراء الكمامات.

وأقرت الحكومة المغربية، مساء أمس الاثنين، إجبارية وضع الأشخاص، الذين يغادرون استثنائيا مقرات سكناهم، الكمامات، وذلك ابتداء من صباح اليوم.

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وحسب الحكومة، فإن كل مخالف لقرار إجبارية وضع الكمامات يتعرض لعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة، تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وقال بلاغ مشترك لكل من وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن السلطات عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية، بكميات كافية للسوق الوطني.

كما تم تحديد سعر البيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة، بدعم من الصندوق الخاص، الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “كوفيد 19”.