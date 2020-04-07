بعد الهجوم على الفنانين.. نورا الصقلي ترد: براكة من الحقد والكراهية

ردت الفنانة نورا الصقلي، على هجوم عدد من النشطاء على الفنانين في الظرف الاستثنائي الحالي، واتهامهم بنشر التفاهة، وقالت: “براكة من الحقد والكراهية”.

ونشرت الصقلي على “أنستغرام” منشورا، تعتبر فيه أن الهجمة، التي يتعرض لها الفنان المغربي في هذه الظروف غير العادي، ما هي إلا نتاج حقد، وكراهية، وقالت: “أنا ممثلة، ومواطنة فحالي بحالك بنت الشعب وكنأدي ضرائب، وساهمت في الصندوق الخاص بالجائحة براكة من الحقد والكراهية”.

ولم تنس نورا الصقلي في منشورها الحث على ملازمة المنازل في هذا الظرف، بعبارة “بقا فدارك”.

وتعرض الفنانون، منذ يوم أمس الاثنين، لحملة تقودها فئة معينة من الجمهور، نتيجة معارضتهم لفكرة مطالبة فنانين بالاستفادة من دعم من صندوق الجائحة في هذا الظرف الاستثنائي، خصوصا أن هناك فنانين كثر محتاجون، بسبب توقف الأنشطة، مورد رزقهم، غير أن المنتقدين يسفهون من دور الفنان، ويلصلقون به تهمة نشر التفاهة.