على بعد أسابيع قليلة من دخول شهر رمضان، أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تعليقها كافة الأنشطة الجماعية، خلال شهر الصيام، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الأوقاف المصرية، إنه نظرا إلى تصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا، وكإجراء احترازى، قررت تعليق كافة الأنشطة الجماعية في رمضان، بعدما قررت،ج سابقا، حظر إقامة الموائد فى محيط المساجد، أو ملحقاتها.
وأكدت الوزارة على حظر أي عمليات إفطار جماعى في الوزارة، أو هيأة الأوقاف، أو المجموعة الوطنية، التابعة للوزارة، وجميع الجهات التابعة للوزارة، كما خاطب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجهة المختصة في وزارة الداخلية بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين هذا العام، وكذلك أي ملتقيات عامة في أي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل .
وأكدت الأوقاف المصرية أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، وأن فتح المساجد لن يتم أساسا، إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها، وأن التجمعات، والجماعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. مصر تقرر تعليق كافة الأنشطة الجماعية في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.