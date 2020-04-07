بسبب كورونا.. مصر تقرر تعليق كافة الأنشطة الجماعية في رمضان

على بعد أسابيع قليلة من دخول شهر رمضان، أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تعليقها كافة الأنشطة الجماعية، خلال شهر الصيام، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الأوقاف المصرية، إنه نظرا إلى تصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا، وكإجراء احترازى، قررت تعليق كافة الأنشطة الجماعية في رمضان، بعدما قررت،ج سابقا، حظر إقامة الموائد فى محيط المساجد، أو ملحقاتها.

وأكدت الوزارة على حظر أي عمليات إفطار جماعى في الوزارة، أو هيأة الأوقاف، أو المجموعة الوطنية، التابعة للوزارة، وجميع الجهات التابعة للوزارة، كما خاطب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجهة المختصة في وزارة الداخلية بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين هذا العام، وكذلك أي ملتقيات عامة في أي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل .

وأكدت الأوقاف المصرية أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، وأن فتح المساجد لن يتم أساسا، إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها، وأن التجمعات، والجماعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا.