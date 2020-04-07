عدد الوفيات بسبب جائحة “كورونا” يتجاوز 75 ألفا حول العالم

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم، حتى صباح اليوم الثلاثاء، إلى 75299 حالة، وفقا لآخرالأرقام والاحصائيات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و352 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 287 ألفا، وفقا لآخر بيانات موقع worldmeter، المختص في تتبع الاحصائيات الخاصة بالفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث تم تسجيل أكثر من 368 ألف إصابة، وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 136 ألف إصابة، تليها إيطاليا بأكثر من 132 ألف إصابة، ثم ألمانيا، حيث سجلت أكثر من 103 آلاف إصابة.

وكانت النرويج قد أعلنت، أمس الاثنين، أن تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد بات “تحت السيطرة”، مشيرا إلى أنه لا يزال من الضروري المحافظة على قواعد احتواء تفشي الفيروس.