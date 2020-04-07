بعد حملة الهجوم على الفنانين.. رئيس نقابة مهني الدراما يضع شكاية لدى النيابة العامة

كشف الفنان مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، أنه وضع شكاية ضد أشخاص هاجموا الفنانين بالسب والقدف، وحرضوا على الكراهية ضدهم، وقادوا حملة تسفه الفن والفنانين، وتتهمهم بنشر التفاهة.

وقال مسعود بوحسين، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، عبر حائطه الفايسبوكي، إنه وضع شكاية إلكترونية لدى النيابة العامة، نتيجة الحملة، التي يتلقى فيها “القنانون الإهانة بالسب، والقذف، والتحريض على الكراهية ضدهم”.

وشارك رئيس النقابة مهنيي الفنون الدرامية منشورا، أكد فيه وضعه لشكاية إلكترونية لدى النيابة العامة وقال: “لأن الموضوع وصل إلى حد السب، والقذف، والتكفير، والتحريض على كراهية الفنانين.. فقد ثم وضع شكاية إلكترونية في الموضوع لدى النيابة العامة، بعد زوال اليوم، بعد التشاور مع مجموعة من الهيآت الفنية”.

وفوجئ عدد من الفنانين بحملة هجوم ضدهم، نتيجة مطالبة الفئات المتضررة منهم بالاستفادة من تعويضات، بسبب أزمة جائحة كورونا، وتأثيرها على موارد أرزاقهم، إذ كان رد فئة معينة من المواطنين أن الفنانين لا يستحقون، لأن لا إضافة لهم في المجتمع، وأنهم هم المسؤولون عن نشر التفاهة.