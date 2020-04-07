في زمن الكرونا.. انتحار سيدة متزوجة شنقا في ضواحي شفشاون

أقدمت سيدة متزوجة على الانتحار شنقا، أمس الاثنين، بالقرب مسكن والديها في مدشر “جبل العسري”، قيادة “تامورت”، ضواحي إقليم شفشاون.

وأقدمت الهالكة على الانتحار، في ظروف غامضة، بلف حبل حول عنقها، وتثبيته على جذع شجرة مجاورة لمنزل أسرتها.

وبعد العثور على الهالكة جثة هامدة، معلقة بحبل، من طرف أحد أفراد أسرتها، تم إشعار السلطة المحلية، التي انتقلت إلى عين المكان رفقة عناصر الدرك الملكي للوقوف على ملابسات، وظروف النازلة.

وتم نقل جثتها إلى مستودع الأموات في مدينة شفشاون، قصد إخضاع جثتها للتشريح الطبي، ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء الحادث.

