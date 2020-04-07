بعد الوداد.. الرجاء يواجه كورونا افتراضيا للمساهمة في الصندوق الخاص بالجائحة

قرر نادي الرجاء البيضاوي السير على خطى غريمه التقليدي، نادي الوداد، الذي كان سباقا إلى إعلان خوض مباراة افتراضية، أمام فيروس كورونا، كمبادرة وطنية للمساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا.

وأعلن الرجاء عبر بيان رسمي عن طرح تذاكر إلكترونية بقيمة 50 درهما، ابتداءً من يوم غد الأربعاء، مع فرض تبرعات على منتسبيه، وأفراد الطاقمين الفني والإداري، وكذا اللاعبين ، لتوضع جميع هذه الإيرادات في صندوق مكافحة كورونا.

وأكد الرجاء البيضاوي أنه، منذ بداية تفشي الفيروس، وضع برنامجا تحسيسيا يوميا، ومسترسلا من أجل الوقاية، ومواجهة وباء فيروس كورونا، عبر مختلف الوسائل المتاحة للنادي.

وكان نادي الوداد الرياضي سباقا، أمس الاثنين، إلى إعلانه خوض مباراة افتراضية، أمام فيروس كورونا بتخصيص 60 ألف تذكرة، وضعت رهن إشارة أنصاره وأحبائه بـ30 درهما للتذكرة الواحدة.