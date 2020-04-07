إثيوبيا تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها طفل عمره 9 أشهر، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 52 حالة.



وقالت وزارة الصحة الإثيوبية، في بيان، إنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 7 منها لمسافرين قادمين من الخارج، بعد إجراء فحص معملي لـ264 شخصا.

وذكر البيان أن أحد المصابين امرأة إريترية تبلغ من العمر 30 عاما قدمت من بريطانيا، بينما جميع المتبقين إثيوبيون.

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وأعلنت إثيوبيا، الأحد الماضي، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد دعا المواطنين إلى تعزيز التكافل بين الأسر ودعم بعضه، بهدف تجاوز أزمة كورونا، مناشدا إياهم تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء.

وقرّرت الحكومة الإثيوبية، الشهر الماضي، إغلاق جميع الحدود البرية للبلاد كتدبير جديد لمواجهة فيروس كورونا، وفرض حجر صحي مدته 14 يوما على جميع القادمين عبر المطارات.

كما قررت إغلاق المدارس وحظر الأنشطة الرياضية والتجمعات، للحد من تفشي الفيروس في البلاد.