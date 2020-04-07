شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني يعزل نفسه بعد ظهور أعراض كورونا على فرد من عائلته والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 عزل وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، نفسه في المنزل بعد أن ظهرت أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على فرد من عائلته، وفقا لما أوردته سكاي نيوز عربية.

يذكر أن فيروس كورونا بدأ في الانتشار مع نهاية العام الماضي، وبالتحديد من مدينة ووهان الصينية، وانتقل بعدها إلى عدد كبير من دول العالم، ومن أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، اتخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية، مثل حظر التجول وغيره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني يعزل نفسه بعد ظهور أعراض كورونا على فرد من عائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.