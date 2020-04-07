مصر.. الأوقاف تقرر رسميا تعليق كل الأنشطة الجماعية فى رمضان

الثلاثاء 7 أبريل 2020

اتخذت وزارة الأوقاف المصرية قرارا بتعليق كل الأمور والأنشطة الجماعية فى رمضان، إذ قررت سابقًا حظر إقامة الموائد فى محيط المساجد أو ملحقاتها.. نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميًا كإجراء احترازى.



وأعلنت الأوقاف، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، حظر أى عمليات إفطار جماعى بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.

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وخاطب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة، بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) هذا العام، وكذلك أى ملتقيات عامة بأى مديرية من المديريات فى الشهر الفضيل.

كما شددت الوزارة على جميع مديريات الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لأى ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، وأن فتح المساجد لن يتم أساسًا إلا فى حالة عدم تسجيل أى حالات إيجابية جديدة، وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أى خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا.