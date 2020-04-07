ماذا طلب ترامب من شركات الأدوية الأمريكية؟

الثلاثاء 7 أبريل 2020

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لبوريس جونسون بعد نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة في لندن يوم الاثنين.



وقال ترامب في اجتماعه اليومي بالبيت الأبيض، "أريد أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديقي، وصديق أمتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون".

"نشعر بالحزن الشديد لسماع أنه قد تم نقله إلى العناية المركزة. والأمريكيون يصلون جميعاً من أجل شفائه.. لقد كان صديقًا جيدًا حقًا. قوي جدا. عازم ، لا يستسلم."

وقال ترامب إنه طلب من شركتي علاج تعملان مع الحكومة الأمريكية، الاتصال بلندن على الفور" بشأن المساعدة في علاج جونسون، وفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد ترامب مؤتمرا حول الأدوية العلاجية مع رؤساء أربع شركات أمريكية للأدوية والتكنولوجيا الحيوية - Genetech و Amgen و Gilead و Regeneron.

وتم نقل جونسون إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس في لندن حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الاثنين - بعد 11 يومًا من تأكيد إصابته بالفيروس.

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وقال مكتبه في بيان إن جونسون البالغ من العمر 55 عاما كان واعيا ولا يحتاج إلى التنفس الاصطناعي، ولكن تم نقله إلى العناية المركزة في حال احتاج إلى ذلك في وقت لاحق.

وقال ترامب في البيت الأبيض بعد ذلك بساعات، إنه طلب من شركتي أدوية أمريكيتين للاتصال بمكتب جونسون للمساعدة في تقديم الرعاية لرئيس الوزراء.

وقال: "لقد حققنا تقدمًا هائلاً في العلاج. لقد تلقيت مكالمة رائعة اليوم سأتحدث عنها بعد قليل."

"لقد طلبت من شركتين رائدتين الاتصال بلندن على الفور.. لقد اتصلنا بجميع أطباء بوريس، وسنرى ما سيحدث.

وأضاف ترامب: "عندما يدخل الشخص العناية المركزة، يصبح الأمر خطيرًا جدًا لسيما مع هذا المرض بالذات.

وتابع، نحن نعمل مع إدارة الأغذية والأدوية (FDA) ونعمل مع لندن فيما يتعلق ببوريس.