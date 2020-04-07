شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا علق الرئيس الروسي على إصابة رئيس وزراء بريطانيا بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 علق الرئيس الروسي، فلادمير بوتين على إصابة رئيس وزراء بريطانيا بفيروس كورونا ودخوله العناية المركزة.

وقال بوتين، اليوم الثلاثاء، 07/نيسان/2020: أنا واثق من أن طاقة بوريس #جونسون وتفاؤله وحسه الفكاهي ستساعده في التغلّب على المرض. Advertisements وأعلنت بريطانيا أمس دخول رئيس وزرائها العناية المركزة بعد تدهور حالته جراء إصابته بكورونا.

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