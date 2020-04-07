كورونا يسجل إصابات ووفيات جديدة في إندونيسيا والفلبين وماليزيا

الثلاثاء 7 أبريل 2020

سجلت دول إندونيسيا وماليزيا والفلبين، الثلاثاء، إصابات جديدة ووفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كورونا-19).



أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، الثلاثاء، تسجيل 247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2738 حالة.

وقال أحمد يوريانتو إن 12 شخصا آخرين توفوا جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 221 حالة وفاة، في حين تماثل 204 من المصابين للشفاء.

وأجريت في البلاد فحوص على أكثر من 14300 شخص للتحقق من مدى انتشار الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

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وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و104 إصابات إضافية.

وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي في مؤتمر صحفي إن عدد الوفيات ارتفع إلى 177 في حين بلغ إجمالي الإصابات 3764.

وكان الرئيس رودريجو دوتيرتي قرر تمديد إجراءات العزل الصحي الصارمة حتى نهاية أبريل لاحتواء انتشار الفيروس.

أما في ماليزيا فكشفت السلطات، الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس و170 إصابة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 3963 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 63.